Podcast : le personnel civil tchadien de la force Barkhane menace d’aller en grève sèche de 3 jours

Le délégué du personnel civil tchadien de la force Barkhane donne un préavis de grève de six jours à compter du 07 au 12 février pour revendiquer l’application des nouvelles grilles de salaires et le critère de reversement du personnel par leur employeur. Après l’épuisement de ce délai, ils entendent observer une grève sèche de trois jours sur les deux sites de Barkhane (N’Djaména et Abéché). Ecoutez le délégué Mbaitoubam Bruno au micro de FM Liberté pour plus d’explications.