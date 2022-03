Moyen-Chari : le Directeur général de la Gendarmerie nationale en mission à Sarh

Le Directeur général de la Gendarmerie nationale, Djontan Marcel Hoïnati, a tenu ce 11 mars 2022 à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari une réunion de travail avec les différents cadres et responsables de la légion de la gendarmerie N° 8.

L’évaluation de la situation sécuritaire dans le Moyen-Chari est au centre des interventions. Le patron de la Gendarmerie nationale a exprimé ses regrets face à la dégradation de la situation qui a occasionné des pertes en vie humaine lors des conflits entre des communautés.

Le premier responsable de la Gendarmerie nationale a rappelé que la sécurité des personnes et de leurs biens est l’une des priorités du Président du Conseil militaire de transition et qu’aucune compromission ne sera tolérée. Le général de division a dénoncé le laxisme, le népotisme et la partialité de certains agents de sécurité qui remettent en cause la paix, la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble des Tchadiens. Il n’a pas perdu de vue la pratique de la corruption, de l’arnaque de la population et les violations des libertés et droits humains. Il a rappelé ses agents à s’approprier de bonnes pratiques pouvant renforcer et aider la paix, la sécurité et le développement socioéconomique du pays.

Des gendarmes de Sarh face à leur patron

Le Directeur général de la Gendarmerie nationale a réitéré sa menace de sanctionner tout agent véreux qui se livrera à des pratiques peu orthodoxes. Le général de division a appelé la population du Moyen Chari à collaborer avec les forces de l’ordre afin que leur sécurité soit assurée de jour comme de nuit. Pour ce faire, il les a recommandé d’utiliser le numéro vert, le 114, disponible et accessible à tous pour dénoncer toute dérive.