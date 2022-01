Un conflit agriculteurs-éleveurs, lié à la dévastation de champs, qui s’est déroulé en deux phases a causé la mort de sept (7) personnes à Ndoninga, canton Koldaga, département du Barh Sara dans la province du Mandoul.

D’abord, le 5 janvier, un conflit s’est soldé par 3 morts et un blessé. Une attaque en représailles a eu lieu le lendemain avec un bilan de 4 morts, et des maisons et récoltes brûlées.