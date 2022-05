Lutte anti-terroriste : les États-Unis forment 48 agents de Police

Ces 48 agents de Police appartiennent à l’Unité nationale des investigations et de la lutte contre le terrorisme (UNILT).

Cette formation a consisté à former une équipe d’urgence sur la stabilisation des victimes des attaques terroristes. Pour marquer la fin de formation, la section régionale de l’ambassade des États-Unis a organisé ce jour, une cérémonie au cours de laquelle des attestations leur ont été remises.

Pour la chargée d’affaires de l’ambassade des États-Unis, Ellen Thorburn, le programme d’assistance antiterroriste (Ata), renforce non seulement les liens bilatéraux entre son pays et le Tchad, mais accroit le respect des droits de l’homme en modernisant et en professionnalisant l’approche des autorités civiles en matière de lutte contre le terrorisme.

Elle se félicite du fait que les agents de la sécurité diplomatique et leurs homologues tchadiens travaillent en « étroite collaboration » pour administrer des formations et gérer des livraisons d’équipements vitaux. « Leurs efforts se traduisent par des frontières plus sures, une cyber sécurité accrue et une meilleure coordination et coopération régionales », loue Ellen Thorburn.