Les mots forts des professionnels de la justice à Mahamat Idriss Déby

Clôturant leur marche pacifique de ce lundi, 21 février 2022, les professionnels de la justice, notamment les avocats, les notaires et les huissiers ont adressé une lettre ouverte au président du Conseil militaire de transition. Voici l’essentiel du contenu de cette lettre.

« Pour la première fois depuis le début de la transition, nous professionnels libéraux judiciaires, décidons de vous écrire pour évoquer nos vives préoccupations, dénoncer et demander que des mesures urgentes soient prises et le plus tôt pour éviter le chaos à notre pays ». C’est avec cette phrase qui donne le ton que cette lettre ouverte de six pages commence.

Lire aussi: Les avocats, huissiers et notaires annoncent une marche et trois jours d’arrêt de travail pour le respect des droits humains et la justice au Tchad

S’il est clamé partout que le Tchad est un Etat de droit, les professionnels de la justice attire l’attention du président du Conseil militaire de transition que « c’est à la mesure de sa justice, du respect des droits et libertés et leur exercice à tous sans discrimination aucun ».

La justice dont il est question « ne se résume pas seulement à la justice de nom, mais une justice qui fait respecter les règles de la vie en société par tous sans exception, une justice qui sanctionne les comportements interdits par la loi, protège les personnes les plus fragiles et vulnérables. C’est celle qui permet de mettre fin aux conflits », tiennent-ils à préciser dans cette lettre, avant de regretter que « la justice tchadienne est loin de remplir une telle mission ».

“Nous ne sommes pas dans une jungle”

Pour eux, l’on ne saurait parler de la justice au Tchad, sans une égalité des droits pour tous. C’est pourquoi, ils insistent sur le danger que représentent les préfets, les sous-préfets, généraux, colonels et autres gradés devenus éleveurs. « Certains arment des brigands et des bandits des grands chemins pour arracher les biens des paisibles citoyens et leur ôter la vie ».

« Tout cela est inadmissible et le sang a trop coulé. Les familles tchadiennes ont trop pleuré leurs morts. Nos mères, nos pères et nos sœurs sont dans l’amertume. Le désarroi total et la consternation a atteint son comble », se plaignent-ils tout en rappelant au président du Conseil militaire de transition « Nous ne sommes pas dans la jungle ».

« Comment le vivre-ensemble, la cohabitation pacifique et la paix peuvent-ils être possibles dans l’environnement tel que décrit ci-dessus ? », s’interrogent les avocats, les notaires et les huissiers.

« Jeunes que vous êtes, Excellence Monsieur le Président, nous souhaitons vivement que par cette période de transition, vous laissez plutôt une marque indéniable positive dans les esprits et les cœurs des Tchadiens avant de laisser la main à celui qui sera élu aux prochaines élections…Pour cela, il faut des grandes et fermes décisions, sans aménagements, sans enclin à d’autres considérations que celles objectives… »

« Osez l’excellence Monsieur le président, ainsi la République et la nation toute entière vous en seront fières et reconnaissantes », concluent les professionnels libéraux de la justice.

Lire aussi : Tchad: les professionnels de la justice désertent le palais de justice au profit de la rue