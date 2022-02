L’ASCIFODES rend hommage aux forces de défense et de sécurité

Les forces de défense et de sécurité sont honorées ce 2 février au Palais du 15 janvier par l’Alliance de la société civile pour honorer les forces de défense et de sécurité du Tchad (ASCIFODES). La cérémonie a vu la présence du vice-président du Conseil militaire de transition Général Djimadoum Tiraina et quelques officiers et sous-officiers.

Dans la salle de cérémonie, les hommes en kaki ont été installés à droite. Les orphelins, des veuves et les victimes des guerres sont venus également assistés à la cérémonie. Lorsque le chanteur Hassana Krik, habillé en tenue militaire, a commencé à chanter au rythme des cadences, la salle était debout avec des cris et youyous.

Le coordonnateur de l’ASCIFODES, Aboubakar Abdallah Borgo, a expliqué que cette rencontre a un sens, pas pour le dialogue national inclusif mais pour honorer les forces armées de la République. “Applaudissez pour nos forces de défense et de sécurité”, incite-t-il. Il souligne que dans la salle, il y a des orphelins et des veuves de ces soldats morts armes en main pour défendre la patrie.

Pour le coordonnateur de l’ASCIFODES, le choix de la date du 2 février n’est pas forfuit. Car, rappelle-t-il, à cette date en 2008, les Tchadiens et surtout les N’Djamenois ont vécu un événement douloureux, l’attaque des rebelles. L’angoisse et la peur avaient pris le dessus et c’est grâce aux forces de défense et de sécurité qui ont bouté les assaillants que la quiétude a été ramenée.

Des motions de soutien au chef suprême des armées, aux forces de défense et de sécurité du Tchad et aux orphelins et veuves ont été présentées.