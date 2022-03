Lancement du Projet d’appui à la mise en place et au développement de l’Observatoire de la violence, de la prévention de la criminalité et de la déontologie policière

Le consortium ENA-CERGIED-CRASH a lancé ce 2 mars, le Projet d’appui à la mise en place et au développement de l’Observatoire de la violence, de la prévention de la criminalité et de la déontologie policière (PA-OVCDP).

Cet observatoire a pour objectif de contribuer à la réduction et à la dissipation du climat d’impunité et d’insécurité à travers une offre de sécurité comme un bien public de qualité. Il sera question de collecter, analyser et produire de l’information sur l’insécurité, les infractions et de toutes formes de violences, précise le coordonnateur du PA-OVCDP, Senoussi Hassana Abdoulaye.

« En général, il s’agira de comprendre pour agir », résume le coordonnateur du Projet d’appui à l’amélioration de la sécurité intérieure au Tchad (PAASIT), Moyalta Abdoulaye.

Pour l’ambassadeur de la délégation de l’Union européenne au Tchad, Kurt Cornelis, la sécurité constitue avant tout un service public. « La sécurité étant une affaire d’hommes et de femmes devant faire preuve d’une culture d’efficacité et de respect des droits humains. En outre, l’amélioration de la sécurité a également pour objectif de contribuer à replacer le pays dans les meilleures conditions pour retrouver le chemin de la croissance économique », souligne-t-il.

Les forces de défense et de sécurité ne sont pas très souvent respectées, laissant la place à toutes formes de dérives sécuritaires, admet le ministre de la Sécurité publique, Idriss Dokony Adiker. Il croit que ce projet va permettre de mieux ajuster les réponses des forces de défense et de sécurité.