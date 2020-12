La police nationale a dressé le bilan des incidents enregistrés au réveillon de Noël

Le porte-parole de la police nationale, Paul Manga, a fait un point de presse ce vendredi 25 décembre, pour donner le bilan sécuritaire du réveillon de Noël.

65 cas d’accidents de la voie publique dont trois cas graves, cinq légers, sept dégâts matériels, trois chutes, des blessures mortelles, etc. sont enregistrés dans le secteur du CSP15 pour la seule province de N’Djamena, a annoncé le porte-parole de la police nationale, le commissaire Paul Manga.

Selon lui, ces accidents ont été causés par la conduite dans un état d’ébriété et d’excès de vitesse. Les cas d’accidents enregistrés cette année sont inférieurs à ceux de l’année passée, précise-t-il.

“Nous félicitons nos forces de défense et de sécurité, le personnel de la Croix-rouge du Tchad et de la santé pour le travail abattu, et les exhortons à garder le même élan pour la fête de la Saint Sylvestre appelée bonne année”, encourage le porte-parole de la police nationale, Paul Manga .