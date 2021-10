Hadjer-Lamis : le Directeur général de la Gendarmerie nationale rappelle à l’ordre ses éléments

Le Directeur général de la Gendarmerie nationale, poursuit sa tournée, pour s’assurer de la situation sécuritaire à l’intérieur du pays. Il s’est rendu, ce jour, dans la province du Hadjer-Lamis.

Le Directeur général de la Gendarmerie nationale, Djontan Hoïnati Marcel, est en visite dans la province du Hadjer-Lamis. C’est pour, d’une part, évaluer la mise en œuvre des mesures sécuritaires prises par le Conseil militaire de transition. Elles concernent la levée des barrières anarchiques à l’intérieur du territoire, et l’interdiction formelle de port d’armes par les civils non autorisés.

Et d’autre part, s’enquérir de la situation sécuritaire de ladite province. Le chef de la gendarmerie a interpellé ses éléments de la localité sur certaines pratiques. Notamment la bonne gestion des conflits entre éleveurs et agriculteurs; l’arnaque de la population et la corruption.

