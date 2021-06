Guéra : l’insécurité grandissante préoccupe les autorités de la Province

La province du Guera fait face à une insécurité grandissante. Le point à été fait par les autorités provinciales qui se sont réunies ce vendredi pour mettre les stratégies pouvant anéantir les bandits qui sévissent dans la province.

En moins d’un mois plusieurs cas notamment des braquages de véhicules, d’actes de banditisme, des vols à domicile et autres exactions ont été signalés.

Cette insécurité a interpellé les autorités à organiser une rencontre d’échanges et de prise de décisions ce jeudi 17 juin 2021 à la mairie de Mongo.

C’était en présence des chefs des quartiers, des carrés, chefs des communautés, chefs des tribus et chefs des villages environnants de la ville de Mongo.

L’objectif est de discuter de l’insécurité et trouver une solution rapide, urgente et adéquate. Présidant la cérémonie, Djerambeté Dingamyo, secrétaire général de la province du Guéra a déclaré que la sécurité est une affaire de tous. Car chacun est tenue de jouer pleinement son rôle en l’occurrence les leaders religieux, les forces de défense et de sécurité, poursuit-il.

Le maire de la ville de Mongo, Hassan Souleymane Adam a pour sa part souligné que les chefs des quartiers et de carrés ont un rôle important à jouer et dans ce cas ils doivent prendre leurs responsabilités, en dénonçant les personnes suspectes.

Pour sa part, le délégué provincial de la Police a retracé que les conducteurs de motos sont interpellés, du fait qu’ils parcourent toute la ville, voire la province en une journée. Donc ils sont tenus de signaler des suspects auprès de l’autorité publique.

Mahamat Saleh Salim, chef de quartier au 1er arrondissement, accuse les agents de sécurité d’être lents lors des interventions. Ces derniers réclameraient des frais d’intervention avant tout, alors que la sécurité est menacée. Et d’ajouter que les agents doivent se ressaisir pour jouer leur rôle.

Le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambeté Dingamyo, en clôturant la rencontre a appelé à l’esprit de collaboration entre chefs de carrés et agents de sécurité de la place.

Béchir Badjoury Abbanou, correspondant à Mongo