G5 Sahel : le sommet de la coalition Sahel a démarré à N’Djamena

Le deuxième jour de la 7ème session de la conférence des Chef d’Etat du G5 Sahel est consacré au sommet de la coalition Sahel, dirigée par le président en exercice du G5 Sahel, Idriss Déby Itno.

Les Chefs d’Etat et les partenaires de la coalition Sahel sont en conclave depuis le matin dans une des salles de l’hôtel abritant la 7ème session. La tenue de cette rencontre de haute portée s’inscrit dans le prolongement logique de la 7ème conférence des Chefs d’État du G5 Sahel.

Il s’agit d’un sommet élargi entre les pays du G5 Sahel et les partenaires de la coalition Sahel. Le président en exercice du G5 Sahel, Idriss Déby Itno, a rendu un hommage appuyé à tous les partenaires et pays amis pour leur soutien aux pays du G5 Sahel.

Selon le président Déby, les ambitions consistant à bâtir un espace stable et paisible où doivent s’épanouir les générations actuelles et futures sont en train d’être sérieusement hypothéquées. « C’est pourquoi, le rude combat que mènent les pays du G5 Sahel doit être soutenu et renforcé. Nous devons redonner espoir et sourire à nos populations qui sont hantées de manière permanente par la menace terroriste », souligne le maréchal du Tchad.

La coalition Sahel doit, après la conférence de N’Djamena, jouer un rôle déterminant en se dotant d’une feuille de route claire, assortie d’actions précises et d’indicateurs mesurables – « Pour nous permettre d’apprécier le chemin parcouru et de corriger le cap si cela s’avère nécessaire », poursuit-il.

« J’ai espoir, grand espoir, que notre légitime requête soit rapidement prise en compte par les Nations Unies car il s’agit non simplement du destin du Sahel mais d’une bonne partie de l’Afrique voire au-delà du continent », conclut le président Déby.