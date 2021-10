Batha : une mission du CMT sensibilise la population sur la prévention des conflits et la cohabitation pacifique

Conduite par le commandant 2eme adjoint de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT), le général de brigade Issakha Koty Yakhoub, cette mission vise à sensibiliser la population de la province du Batha sur la prévention des conflits, et la cohabitation pacifique et la paix.

Des séries de rencontres avec les autorités administratives, traditionnelles, religieuses, des représentants de la société civile, ONG et partis politiques ont été organisées. Le chef de mission, le général de brigade Issakha Koty Yakhoub, a relayé dans ses interventions, le message du Conseil militaire de transition axé sur la sécurité et la cohabitation pacifique.

Pour lui, les leaders d’opinion doivent jouer leur rôle afin d’accompagner la feuille de route du gouvernement de transition.

Rencontre entre la délégation et les autorités locales

La désinformation sur les réseaux sociaux est, selon Issakha Koty, source de conflits. Le problème de transhumance et les conflits fonciers qui surgissent dans le Batha ont été déplorés par le représentant du CMT. Il invite toute la population du Batha à cultiver la paix et le vivre ensemble.

Le gouverneur du Batha, Djimta Ben Dergon, exhorte ces derniers de transmettre ces différents messages à leurs frères qui sont dans les zones reculées.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati