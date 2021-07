Batha : le nouveau délégué provincial de la police prend service

Une cérémonie de passation de service entre les délégués sortant et entrant de la police de la province du Batha a eu lieu ce samedi 31 juillet 2021 à Ati.

Nommé le 14 juillet 2021, le commissaire de police Ali Haggar Lordi, précédemment délégué de police du Sila prend désormais les rênes de la délégation provinciale de la police du Batha.

En passant le témoin au nouveau délégué, le chef de secteur de surveillance du territoire d’Ati, Nassour Bauye qui a assuré l’intérim du délégué pendant un laps de temps a indiqué n’avoir pas démérité.

En installant le nouveau délégué de la police du Batha, le gouverneur Djimta Ben Dergon a saisi cette occasion pour rendre hommage à tout le personnel de la police à différents niveaux pour leur “patriotisme” et leur “détermination” à affronter les difficultés de toutes sortes pour prioriser la sécurité de toute la population.

Au délégué entrant, Djimta Ben Dergon lui demande d’avoir un esprit d’ouverture afin de faire comprendre à son personnel et aux autres services publics et privés l’importance de l’action gouvernementale en matière de sécurité. Mais aussi de recueillir en retour leurs doléances et leurs préoccupations aux fins de les transmettre à la hiérarchie.

Le délégué Ali Haggar Lordi pour sa part, demande à ses collaborateurs de l’aider dans sa mission pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens comme ils l’ont fait avec son prédécesseur.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati