Sarh : des matériels agricoles de l’ANADER pillés à Kyabé

Publié le 02-06-2023





Le chef d’antenne de l’Agence nationale de Développement rural (ANADER) du Sud-Est, Kabe Kagne Désiré a fait ce 02 juin 2023 un point de presse relatif à la gestion des intrants et matériels agricoles fournis par le ministère de la Production et de la Transformation agricoles pour les producteurs du Mandoul et du Moyen-Chari.

Au cours de ce point de presse, le chef d’antenne de l’ANADER du Sud-est, Kabe Kagne Désiré a souligné que la campagne agricole 2023/2024 a été marquée par la fourniture d’un certain nombre de matériels en intrants agricoles aux producteurs. Ces matériels sont :

450 charrues ;

100 motopompes ;

02 motoculteurs

1 000 sacs d’engrais de marque NPK uniquement.

Une partie de cette fourniture a été déposée directement sur les deux sites de la campagne. Il s’agit de :

50 charrues a Moïssala ;

100 charrues et 20 motopompes à Kyabé et de matériels sont déposés au secteur de l’ANADER du Barh-Koh.

Malheureusement, fait savoir Kabe Kagne Désiré, les matériels déposés à Kyabe ont été pillés le jour de la cérémonie par la foule venue pour la circonstance. “Avec le concours des autorités du Lac Iro et des personnes de bonne volonté nous avons mené des investigations et au bout de deux (02) mois, 61 charrues sur les 100 et 07 motopompes sur les 20 qui ont été récupérées“, informe-t-il. Il est pour lui de poursuivre que “cet événement malheureux a grandement bouleversé notre planification de mise à disposition de cette donation au profit des bénéficiaires.

Pour finir, il a précisé que des consignes ont été données par le ministère de la Production et de la Transformation agricole leur donnant mandat de procéder à la mise à disposition des bénéficiaires sous les conditions suivantes :