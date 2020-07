Tchad : un guichet spécial Covid-19 sera ouvert pour la reprise des vols

Une note circulaire du coordonnateur national de la riposte sanitaire, Pr Choua Ouchemi, signé le 28 juillet, indique que des dispositions sont prises pour faciliter la tâche aux éventuels voyageurs.

Selon la note circulaire, le Laboratoire de Biologie moléculaire de l’Hôpital Général de Référence National (HGRN) est retenu pour les tests de Covid-19. C’est pour “faciliter la réalisation des tests aux voyageurs qui partent de N’Djaména ou qui arrivent“.

Un guichet spécial Covid-19 sera ouvert au niveau de ce site de diagnostic pour éviter que les demandeurs perdent beaucoup de temps. “En cas de besoin, un 2e site de diagnostic pour les voyageurs pourra être désigné et porter à la connaissance des demandeurs” précise le document signé par le coordonnateur de la riposte sanitaire, Pr Choua Ouchemi. Les passagers doivent donc se présenter tôt pour les prélèvements pour être sûr d’avoir leurs résultats de tests le 7e jour ou avant leur voyage.

En effet, avec la réouverture de l’Aéroport International Hassan Djamouss, prévue le 1er août, de plus en plus de personnes vont vouloir effectuer des voyages à l’extérieur du pays. Ces personnes auront besoin d’avoir de certificat de test négatif de Covid-19 pour pouvoir être autorisées à embarquer. De même plusieurs personnes vont venir de l’extérieur et sont astreintes de faire un test au 7e jour de leur arrivée dans le pays.