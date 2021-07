Tchad : un centre d’opération d’urgence contre la polio est opérationnel

Une cérémonie de réception du bâtiment abritant le centre d’opération d’urgence polio (COU polio) a eu lieu ce jeudi 29 juillet, au ministère de la Santé publique.

C’est par une visite guidée du bâtiment à étage (R+1) que la cérémonie a commencé. Financé par la fondation Bill et Melinda Gates à hauteur d’environ 500 000 dollars (autour de 250 millions de francs CFA), c’est un immeuble qui permettra de coordonner la lutte contre la poliomyélite mais également d’autres maladies évitables par la vaccination. Selon le Directeur général du ministère de la Santé publique, Ismaël Barh Bachar, il a spécifiquement pour objectifs de :

Fournir un centre de commande et de contrôle central responsable de la préparation aux situations d’urgence polio et de la gestion des urgences ;

Assurer une collaboration efficace entre tous les acteurs et agences pertinents des secteurs public, privé et social ;

Définir une direction stratégique et prendre des décisions opérationnelles basées sur des données et sur la résolution de problème à long terme avec une stratégie basée sur l’action ;

Mobiliser et déployer les ressources, y compris les capacités, services et matériel pour appuyer toutes les fonctions du centre ;

Assurer le suivi des engagements financiers et la fourniture des services administratifs pour le centre.

« La remise de cet ouvrage aux autorités nationales est pour nous une satisfaction et un sentiment de fierté. Nous avons grand espoir que le Centre d’opération d’urgence, sera maintenue et entretenue et servira à la gestion efficace de l’épidémie de polio, mais aussi à tout autre événement de santé publique », a souhaité Professeur Kader Kondé, responsable programme Afrique de Voluntary Service Oversea (VSO), l’organisation chargé de l’exécution du projet de construction de ce centre.

Le Directeur général du ministère en charge de la Santé, Ismaël Barh Bachar qui s’est félicité de la certification de l’éradication du polio au Tchad et en Afrique d’une manière générale a remercié les différents partenaires du Tchad pour ce centre mais également pour tous les efforts dans la lutte contre la polio. « “Faisons de ce magnifique bâtiment” un centre pour renforcer la coordination des interventions pour une meilleure efficacité des opérations des urgences, car la vaccination est le cœur du système de la santé », a-t-il déclaré.