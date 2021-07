Tchad : Rotary International donne un chèque de plus 1,7 million de dollars au ministère de la Santé pour lutter contre la polio

Le ministre de la Santé publique, Abdoulaye Sabre Fadoul, a reçu un chèque de 1 781 331 dollars de la part de Rotary International, ce vendredi 23 juillet. Cette aide va contribuer à la lutte contre la poliomyélite du Tchad.

La polio constitue une menace pour tous les enfants du monde. Pour la combattre, les enfants de 0-5 ans doivent être vaccinés. C’est ainsi que le Rotary club à travers son programme Polio Plus s’est engagé à combattre cette maladie par le biais de la vaccination.

Pour le responsable Polio Plus basé au Tchad, Dr Fandebnet Siniki, depuis plus de 30 ans, le Rotary International appuie les efforts des gouvernements du monde entier pour éradiquer la polio. « Depuis le lancement de cette initiative mondiale il y a plus de 25 ans, le Rotary et ses partenaires sont parvenus à réduire les cas de polio de plus de 99%. Le Rotary a collecté plus d’un milliard de dollars et consacré au travers de ses bénévoles des milliers d’heures de travail pour combattre cette maladie », a noté Fandebnet Siniki.

Le gouverneur du district basé au Gabon Edgard Cyr Tougouma indique que chaque année la Rotary accorde des subventions et que cela vient en appui constant de la Rotary International à travers le programme de Polio Plus. « Nous avons 10 pays qui en ont bénéficié ces dernières années. Le Rotary a consenti plus de 160 millions de dollars pour ces 10 pays. Pour ce qui concerne le Tchad, nous sommes à 49 millions de dollars consentis pour aider le Gouvernement et les partenaires dans le processus d’éradication », souligne-t-il.

Le ministre de la Santé publique et de la solidarité nationale Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a remercié le Rotary International pour cette importante contribution pour l’éradication de la polio au Tchad. Le ministre relève que malheureusement un autre défi s’offre à tous, c’est l’apparition et la propagation du poliovirus sauvage. « Il nécessite que nous maintenions nos efforts à tous les niveaux pour téléguider dans un premier temps, pour qu’on détecte, contrôle le virus et ensuite parvenir au même résultat, d’éradiquer définitivement ».

A la fin, le ministre de la Santé publique Dr Abdoulaye Sabour Fadoul a remis le chèque au représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la représentante de l’Unicef au Tchad.