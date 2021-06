Tchad : Plus de 300 femmes de Dembé outillées sur la santé de reproduction

La campagne de sensibilisation sur la planification familiale, la santé sexuelle et le mariage des enfants organisé par les ONG Kadja Health et Technidev a pris fin au quartier Dembé ce dimanche 20 juin. Plus de 300 femmes et jeunes filles étaient présentes pour la formation.

Les femmes et jeunes filles sont venues nombreuses pour dans la cour de la résidence « Les Odyssées » afin de participer à la formation sur la santé de reproduction, la planification familiale, la santé sexuelle et le mariage des enfants.

Faire l’amour la première fois peut-il comporter un risque de grossesse ? A qui s’adresser pour des informations sur la sexualité ? Une adolescente doit-elle parler de sa sexualité à ses parents ? Le Sida peut-il se transmettre de la mère à l’enfant ? Ce sont autant de questions à l’ordre du jour.

C’est toujours les médecins généralistes, Dr Mahamat Nour Bigna et Dr Maïmouna Abdelhamid ainsi qu’une sage-femme, Kindi Sarya, qui ont animé cette formation pendant plus de deux heures.