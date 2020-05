Tchad : pénurie de préservatif, le prix a quadruplé

Beaucoup de personnes sont surprises de constater qu’il y a manque de préservatif dans les boutiques et coins habituels de vente. Il y a pénurie de condom dans la ville de N’Djaména. Les usagers ne s’en remettent pas.

L’inattendu s’est produit. Un paquet de quatre préservatifs est vendu à 1 000 FCFA, 250 voire 500 FCFA l’unité, renseigne un jeune utilisateur à Tchadinfos.com.

Les restrictions prises dans plusieurs pays perturbent la fabrication et la livraison des préservatifs. La Malaisie, plus grand producteur mondial de préservatifs, a stoppé ses usines depuis plusieurs semaines en raison du confinement de la population.

C’est une conséquence inattendue du coronavirus. A cause des nombreuses usines et circuits de distribution paralysés, avait averti le principal fabricant du secteur. Une situation qui pourrait se révéler « désastreuse », s’inquiète l’Onu.

L’agence des Nations Unies chargée de la santé sexuelle et reproductive (UNFPA) a lancé l’alarme, et averti qu’elle ne pouvait obtenir que 50 à 60 % de ses livraisons habituelles de préservatifs à cause des perturbations liées au virus.