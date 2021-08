Tchad : ouverture de la session du comité technique en vue du démarrage de la couverture santé universelle

La session du Comité Technique de Suivi de la couverture santé universelle au Tchad s’est ouverte ce samedi 7 août 2021 à l’hôtel Radisson Blu. C’est pour la validation d’une option de cadre institutionnel du régime d’Assistance Médicale pour les personnes reconnues Économiquement Démunies (AMED).

Les acteurs de la santé et les partenaires techniques et financiers vont examiner à travers cette session l’étude visant à définir le cadre institutionnel du régime AMED selon ses fonctions et ses processus opérationnels. Ces derniers seront aussi emmenés au cours de la session à s’informer sur les conclusions et recommandation de l’étude visant à définir le cadre institutionnel du régime AMED et valider une option pour son démarrage.

L’étude sur le cadre institutionnel de l’AMED constitue une étape cruciale et décisive du processus de mise en œuvre de la couverture santé universelle au Tchad.

« Je demeure convaincu que nous atteindrons les objectifs assignés grâce à des débats francs et constructifs qui ont toujours caractérisé les travaux du comité technique de suivi », souligne Djourbe Taiki Zeune, point focal du mécanisme de financent mondial et représentant le directeur général du ministère de l’économie et de la planification du développement.

Les conclusions des travaux vont jeter les bases du démarrage du régime d’Assistance Médicale pour les personnes reconnues Économiquement Démunies (AMED) tout en servant de catalyseur pour la mise en place des autres régimes de la couverture santé universelle au Tchad.