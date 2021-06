Tchad : l’OMS décerne un prix antitabac au ministère de la Santé

C’est en reconnaissance du travail abattu dans le domaine de la lutte contre le tabac que l’OMS a remis un prix antitabac au ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale ce vendredi, 25 juin, au sein dudit ministère.

C’était au cours d’une cérémonie qui a réuni des cadres du ministère de la Santé, des membres des structures de lutte contre le tabac et des partenaires que l’Organisation mondiale de la santé a honoré le ministère de la Santé par la remise de ce prix de lutte antitabac. Cette distinction, est un témoin et une reconnaissance aux efforts multiples fournis par le Tchad dans la lutte contre le tabac.

Le représentant de l’OMS au Tchad, Dr Jean Bosco, a indiqué que le tabac à des effets néfastes pour l’organisme et il est la cause de 8 millions de décès dans le monde.Il ajoute en plus que les efforts fournis par le Tchad sont louables et méritent d’être appréciés et soutenus pour préserver les citoyens contre les conséquences de la consommation du tabac qui constitue un défi majeur de santé publique.

Le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Ismaël Barh Bachar, s’est réjoui de cette distinction, qui est, ” un réconfort et un signe d’encouragement pour le ministère de la Santé pour le combat qu’il mène contre le tabac”. Il a aussi alerté sur la situation des zones rurales très mal informées sur les risques de la consommation du tabac. Pour lui, la jeunesse doit être sensibilisée, conscientisée et galvanisée pour participer aux actions de lutte contre le tabac .