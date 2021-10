Mise en place peu de temps après l’arrivée de la Covid-19 au Tchad en mars 2020, la Coordination nationale de riposte sanitaire (CNRS) vient de faire place à la Coordination nationale des actions de lutte contre la Covid-19 (CNAL).

A travers le décret No 0576 du 15 octobre 2021, le gouvernement a décidé de leur accorder une indemnité spéciale unique. Ainsi, le coordonnateur et son adjoint auront chacun 5.000.000 FCFA, les rapporteurs 4.000.000 FCFA chacun et les membres 3.000.000 FCFA chacun.