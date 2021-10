Tchad : les activités d’octobre rose lancées sous le thème « la prévention du cancer du sein »

L’Ecole nationale d’Administration (ENA) a servi de cadre pour le lancement d’octobre rose ce 1er octobre. Un mois dédié à la lutte contre le cancer de sein.



Instaurée en 1958 aux États Unis, la première campagne a officiellement commencé au Tchad le 04 octobre 2018. Le mois d’octobre rose est consacré au cancer de sein. Le cancer féminin est très fréquent et tue une femme toutes les 53 minutes. Il existe également plusieurs types de cancer à savoir le cancer de prostate, de colon, de foie, de poumon qu’on retrouve chez l’homme. Le cancer est devenu un enjeu majeur de santé publique à l’échelle mondiale.

Cette campagne est organisée dans le but de sensibiliser la population sur l’importance du dépistage précoce du cancer de sein. Les femmes de 50 à 74 ans sont les plus exposées au risque de cancer de sein. Pour combattre cette maladie, la meilleure arme, c’est le dépistage tous les deux ans.



Le président de la Ligue tchadienne contre le cancer (LTCC), Manikassé Palouma, déplore le manque de plateau technique de prise en charge des maladies de cancer qui, déplore-t-il, constitue un recul majeur dans la lutte contre le cancer au Tchad. « Nous sollicitons du Gouvernement et de ses partenaires des efforts substantiels, ne serait-ce que l’urgence pour créer une unité de soins palliatifs en attendant la construction d’un centre de prise en charge des victimes de cancer », implore-t-il.

Des chiffres alarmants



La coordinatrice du Programme national de la lutte le cancer (PNLCC), Dr Fatima Haggar, a déclaré que le cancer, avec 9,6 millions de décès par an, constitue aujourd’hui la deuxième cause de mortalité dans le monde. En 2030, le nombre de décès annuels qui sera lié au cancer, atteindra 11,5 millions, si aucune action concrète n’est envisagée, prévient-elle.



Dr Thiero Mamoudou, chargé de la vaccination à l’Organisation mondiale de la santé, a indiqué qu’environ 70 % des décès par cancer surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Le tabagisme constitue le facteur de risque le plus important et est à l’origine d’environ un quart des décès de suite de cancer. L’hépatite et le papillomavirus humain (HPV), sont à l’origine de près de 30 % des cas de cancer dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

En 2020, les cancers les plus courants en terme de nombre de cas recensés étaient le cancer du sein avec 2,26 millions de cas, le cancer du poumon avec 2,21 millions de cas, le cancer colorectal avec 1,93 million de cas, le cancer de la prostate pour 1,41 million de cas, le cancer de la peau avec 1, 20 million de cas, le cancer de l’estomac en dernière position avec 1,09 million de cas.



« Lorsque le cancer du sein est détecté à un stade précoce, il se guérit dans plus de 9 cas sur 10. L’efficacité du diagnostic précoce est vitale. Elle impose à la société de se mobiliser collectivement, parce que la mobilisation donne des résultats significatifs», a déclaré le Secrétaire général du ministère de la Santé, Ismaïl Barh Bachar.