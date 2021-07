Tchad : le ministre de la Santé menace de sanction les responsables d’hôpitaux qui n’affichent pas les prix des médicaments ou la liste des maladies couvertes par la gratuité des soins

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, par le biais de la note circulaire No 006 publiée le 13 juillet indique avoir constaté que les prix des médicaments, les tarifs des actes ainsi que la liste de pathologies couvertes par la gratuité des soins ne sont plus affichés dans les structures sanitaires.

Le ministre donne donc un délai de sept (7) jours aux délégués provinciaux de la santé, aux directeurs des hôpitaux nationaux et provinciaux et médecins chefs de districts “pour matérialiser cette obligation”.

Passé ce délai, “des sanctions administratives seront prises à l’encontre des responsables qui ne mettront pas en application ces instructions”, prévient Dr Abdoulaye Sabre Fadoul.