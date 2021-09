Tchad : le ministère de la Santé va en guerre contre le paludisme

Le ministère de la santé veut combattre le paludisme. Il a lancé ce 4 septembre une opération de pulvérisation intra-domiciliaire dans la ville de N’Djamena.

Le paludisme représente la première cause de consultation avec 42% de l’ensemble de problèmes de santé, première cause d’hospitalisation avec 39% et première cause de décès hospitalier avec 32%. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 05 ans sont les plus touchés, a indiqué le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), dans son rapport de 2020.

Le ministère de la Santé publique et de la solidarité nationale veut donc combattre le paludisme en lançant officiellement une opération de pulvérisation intra-domiciliaire. Elle couvre toute la ville de N’Djamena.



Elle consiste à éliminer les moustiques qui sont la cause du paludisme. Une action qui entre dans le cadre de lutte contre le paludisme. “Le paludisme n’est pas seulement un problème de santé, mais un problème de développement”, a déclaré le secrétaire général du ministère de la santé, Dr Ismaël Barh Bachar.



Environ 150 équipes couvriront le septième arrondissement, a martelé le coordinateur de l’opération dans la zone du septième, Dihoulné Laurent. Les agents pulvérisateurs passeront de porte à porte pour traquer les moustiques anophèles, vecteurs du paludisme.