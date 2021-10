Tchad: le ministère de la Santé annonce des cas de covid liés au variant Delta

Des cas de covid liés au variant Delta sont détectés au Tchad. Dans un communiqué du 6 octobre, le ministère de la Santé publique appelle les personnes fragiles à se faire vacciner.

Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale informe avoir envoyé 20 échantillons à l’Institut national de recherche de biomédical de Kinshasa pour le séquençage de SARS- CoV-2. Selon le communiqué, “sur les 15 échantillons exploitables et sequencés, tous sont positifs au variant Delta, dont 7 personnes sont des résidents au Tchad et 8 sont des voyageurs testés positifs à l’arrivée à l’aéroport international de N’Djamena”.



Pour la première fois, les “personnes prélevées sont porteuses du variant Delta de covid-19”, mentionne le ministère de la Santé publique. Il a indiqué dans le même sens qu’aucun cas grave n’est recensé parmi les malades diagnostiqués.





Le département en charge de la santé rassure la population quant aux dispositions prises en vue de renforcer la surveillance épidémiologique et le système d’alerte précoce par le biais de la Coordination nationale des actions de lutte (CNAL) contre la Covid-19 qui, avec ses partenaires, se prépare à faire face à toute éventuelle dégradation de la situation sanitaire.

Le ministère de la Santé appelle les personnes fragiles notamment les personnes âgées et/ou personnes souffrant de pathologie grave à se faire vacciner.

