Tchad : l’ASTBEF célèbre la journée mondiale des sages-femmes

SANTE- La directrice exécutive de l’Association tchadienne pour le bien-être familial (ASTBEF), Dr Judith Mogodé, a fait une déclaration ce mardi 5 mai 2020 à la Maison des médias du Tchad. Sa communication est relative à la célébration de la journée mondiale des sages-femmes.

La 19e édition de la journée qui célèbre les sages-femmes est placée sous le thème « sages-femmes et femmes : célébrez ensemble, manifestez, mobilisez et unissez-vous maintenant ». Une thématique retenue par la confédération mondiale des sages-femmes et vise à mettre en évidence la solidarité entre les sages-femmes et les femmes du monde entier.

La journée des sages-femmes met également l’accent sur la sensibilisation de la société quant à l’importance de la santé des femmes et des enfants. Pour la directrice exécutive de l’Astbef, Dr Judith Mogodé « ce 5 mai 20 aurait dû être la grande fête des sages-femmes du monde entier, car l’année 2020 a été déclarée Année internationale des sages-femmes et du personnel infirmier par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ».

Cette commémoration est faite au Tchad en partenariat avec l’Association des sages-femmes et maïeuticiens. La journée des sages-femmes, il faut le préciser, a été créée en 1994 et compte 23 cellules provinciales. L’Association se donne pour objectif de participer à la protection et à la promotion de la santé de reproduction.