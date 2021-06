Tchad : l’association Élan de l’espoir prévoit faire dépister 300 enfants de la drépanocytose

Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le drépanocytose célébrée ce 19 juin, l’association Élan de l’espoir, a lancé le dépistage sélectif des enfants, au cabinet EL REFA, dans le 1er arrondissement de N’Djamena.

Faire dépister les enfants à bas âge pour connaître leur statut face à la drépanocytose et au cas échéant les prendre en charge aussitôt pour éviter le pire est le mobile ayant concouru au lancement de cette activité, le premier volet d’un projet de l’association Élan de l’espoir en collaboration avec le cabinet EL REFA. C’était sous le thème : ” la santé sexuelle et reproductive des filles et femmes drépanocytaires“. Ce thème est choisi pour contribuer à la diminution de la mortalité maternelle, infantile et néonatale au Tchad, déclare optimiste les membres de ces structures.

Pour ce lancement du dépistage sélectif des nouveau-nés, 300 enfants seront dépistés gratuitement dans ce centre. Dans son intervention, Saboura Dounia, présidente de l’association de la lutte contre la drépanocytose Élan de l’espoir met l’accent sur l’importance de ce projet qui vient d’être lancé en faveur des enfants et aussi des médecins qui prennent en charge des cas pour un bon suivi.

Dr Silé Souan, spécialiste en drépanocytose, soutient que si aujourd’hui les drépanocytaires en Europe vivent jusqu’à l’âge de 70 à 80 ans sans subir toutes les difficultés de crise et autres, c’est parce que la prise en charge est précoce. Il ajoute que cette initiative permet de prouver que même en Afrique et précisément au Tchad, les corps soignant peuvent assurer ce dépistage neo-natal afin que les enfants soient pris en charge rapidement à partir du troisième et quatrième mois de la vie, avant que le taux de l’hémoglobine fœtal ne soit très bas et de leur permettre de commencer à faire de crise à partir de 6 mois.