Tchad : l’association Elan de l’espoir forme des sages-femmes sur la prévention de la drépanocytose

Dans son projet de santé sexuelle et reproduction des filles et des femmes drépanocytaires (phase 2), l’association de lutte contre la drépanocytose, Élan de l’Espoir offre une formation aux sages-femmes vendredi, 9 juillet. Une formation organisée en collaboration avec l’ASTBEF avec l’appui financier de l’UNFPA.

Cette formation permet l’orientation et le suivi des sages-femmes. Elle rend la lumière sur l’importance de la vaccination au cours de la consultation prénatale, l’hygiène alimentaire, les consultations prénatales et bientôt d’autres.

Saboura Dounia Kagne, présidente de l’association Elan de l’espoir et présidente du comité d’organisation, soutient que renforcer la capacité des sages-femmes est très important. Car, justifie-t-elle, le renforcement des compétences des professionnels de santé dans la lutte contre la drépanocytose notamment celles des sages-femmes répond aux besoins de la santé sexuelle et reproductive, de la fille et de la femme drépanocytaire. “Pour une meilleure prise en charge des filles et des femmes drépanocytaires, une formation professionnelle initiale ou continue des sages-femmes est indispensable“, conclut la présidente Saboura Dounia Kagne.

Pour plus d’explications lors de la formation, la formatrice a donné une notion à savoir à quel moment l’hémoglobine est normale. De ce fait, elle a indiqué que pour reconnaître l’hémoglobine normale c’est A1 A2 et celle anormale est le S. Ce sont ces paramètres qu’il faut expliquer aux femmes enceintes pendant les visites de suivi de grossesse.

Elle sont une dizaine de sages-femmes à bénéficier de cette formation.