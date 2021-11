Tchad : l’association ”Aura France” dote le CHU le Bon Samaritain de deux cabinets dentaires

Deux nouveaux cabinets dentaires du complexe hospitalo-universitaire le Bon Samaritain de Walia sont inaugurés samedi 6 novembre, au cours d’une cérémonie qui a vu la présence des cadres dudit hôpital, du président de l’association Aura France et plusieurs autres invités.

C’est dans l’optique d’apporter des prestations sanitaires avec des équipements nouveaux pour permettre aux malades de bénéficier d’un service de qualité et une meilleure esthétique dentaire et un traitement plus efficace, que l’association Aura France a décidé d’appuyer le centre hospitalier universitaire (CHU) Le Bon Samaritain, en acheminant ces équipements de la France jusqu’au Tchad.

DCIM100MEDIADJI_0328.JPG

« Ces cabinets dentaires qui disposent d’une technologie des dernières générations sont les fruits de la bonne coopération entre la France et le Tchad et que cela doit apporter un soulagement à la population », a souligné Blaise Imbert, président de l’association ”Aura France”.

Pour sa part, le Père Yves Djofang, directeur général du complexe hospitalo-universitaire le Bon Samaritain, a remercié le donateur avec ces nouveaux matériels modernes des soins dentaires qui permettront d’améliorer considérablement le confort du patient.

Après la coupure officielle du ruban marquant l’inauguration, une visite guidée a mis un terme à la cérémonie.