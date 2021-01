Tchad : Lancement de la plateforme E-santé KhadjiTech

La cérémonie de lancement officiel de la plateforme E-santé KhadjiTech s’est déroulée ce vendredi 8 janvier à la maison des medias sous le slogan « Khadjitech votre santé au bout de fil ».

La mission de khadjitech est de faciliter l’accès aux médecins, aux produits pharmaceutiques et aux informations relatives à la santé publique. KhadjiTech vient de deux mots, khadji en langue Gambaye qui signifie santé ou guérison et Tech est le diminutive de la technologie.

Trois services constituent khadjitech

Service de télé conseil médical, qui consiste à contacter un médecin pour bénéficier des conseils, orientations et informations relatifs à la santé. Le service d’achat et livraison, livrer des médicaments et produits pharmaceutiques partout au Tchad. Et le service de pub aux messages de sensibilisation relatif à la santé publique.

Pour son fondateur, M. Baounoudji Damba Frédéric, « khadjitech a été créée pour résoudre le problème de l’inaccessibilité des médecins surtout les spécialistes aux médicaments pharmaceutiques. Selon les recommandations de l’OMS, il faut en moyenne 13 médecins pour 10000 habitants. Par contre, le Tchad est doté d’au moins un médecin pour 10000 habitants. Et face à la montée en puissance de la maladie dite de civilisation et de la maladie émergente dont la population ignore le mécanisme de survenu. »

Ousmane Diarra