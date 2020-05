Tchad : lancement dans 5 provinces du programme Sécurité alimentaire et nutritionnelle

Le ministère de l’Economie et de la Planification du Développement, et l’Union Européenne, ont procédé ce samedi au lancement du Programme Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SAN) qui vise à réduire la malnutrition dans les zones rurales.

Il s’agit du plus ‘’grand projet’’ de développement qui résulte de la coopération entre le gouvernement tchadien et l’Union Européenne, principal bailleur. C’est un « premier programme au Tchad qui fait intervenir plusieurs ministères et acteurs autour d’un objectif commun » souligne le ministre de l’Economie, Issa Doubragne.

Le programme SAN implique 5 département ministériels en charge de : l’Economie et de la Planification du Développement, l’Agriculture, les Infrastructures et les Transports ; la Santé publique et l’Environnement.

Les ministres concernés/ph Almardi Charfadine / Tchadinfos

Le programme Sécurité alimentaire et nutritionnelle s’étend sur 5 domaines à savoir : l’Agriculture durable ; l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène ; l’accessibilité et la mobilité rurale et enfin l’amélioration de la gouvernance en matière de sécurité alimentaire et nutrition au niveau institutionnel. Le programme SAN sera mis en œuvre dans 5 provinces du Tchad où la malnutrition sévit avec acuité. Il s’agit notamment du Logone Occidental, de la Tandjilé, du Guera, du Ouaddaï et du Wadi-Fira.

L’objectif de ce programme qui s’inscrit dans la ‘’vision 2030, le Tchad que nous voulons’’ consiste essentiellement à réduire de manière significative la prévalence de la malnutrition chronique au Tchad. « Toutes les parties prenantes doivent jouer le jeu ensemble pour mener à bien ce programme » demande le représentant de l’UE.