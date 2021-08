Tchad : la Fondation Théos fait un don d’équipements médicaux au CHU « Le Bon Samaritain »

Le président du parti Union des travailleurs progressistes pour la cohésion (UTPC), Madjitoloum Yombombé Théophile, a fait un don, à travers sa Fondation Théos, au Centre hospitalo-universitaire « Le Bon Samaritain ». La cérémonie de remise de ce don a eu lieu, ce mardi, 10 août au sein dudit centre.



C’est le premier du genre, voir un tchadien offrir un don d’équipements médicaux au Centre hospitalo-universitaire ”Le bon Samaritain”, vieux de 14 ans, estiment ces responsables. Ces équipements médicaux vont faciliter les interventions dans les domaines suivants : anesthésie, réanimation, chirurgie générale et digestive, chirurgie orthopédique, chirurgie vasculaire, chirurgie obstétrique, ophtalmologie, radiologie, otorhinolaryngologie, kinésithérapie et de stérilisation.



Selon le président de la Fondation Théos, Madjitoloum Yombombé Théophile, ce don « à but purement humanitaire et caritatif, vise à contribuer à l’amélioration de la santé des populations et donner aux étudiants en médecine et en soins infirmiers d’avoir accès à manipuler les équipements et matériels médicaux durant leur parcours ».

Receptionnant ce don, le directeur général du CHU « Le Bon Samaritian », Yves Djofang rassure les membres de la Fondation Théos en général et leur président en particulier que « ces équipements serviront à la cause pour laquelle ils ont été offerts pour rester en symphonie avec les maitres mots de la Fondation pour l’équité, la paix et le développement ».



Tout en présentant les grandes difficultés du CHU, le directeur médical, Mouassedé Madengar Simon déclare que le don fait par la Fondation Théos permettra de soulager une grande partie de ces difficultés. Profitant de l’occasion, Madjitoloum Yobombé Théophile, invite les institutions de la République et les entreprises à signer des conventions de soins, bien avantageux pour leurs personnels et leurs familles.