Tchad: des moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée pour le 9e arrondissement de N’Djaména

Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, a lancé ce lundi, 20 septembre, une opération de distribution des moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action, dans la Commune du 9e arrondissement de N’Djaména. Cette opération vise à toucher 100% des ménages.

Le paludisme constitue l’une des plus importantes causes de la mortalité au Tchad. Après la campagne de démoustication de la ville de N’Djaména et la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier, le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, à travers le Programme national de lutte contre le paludisme a lancé, ce jour, l’opération de distribution des moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée.

« Le paludisme cause des désolations dans nos familles et nous devons renforcer davantage notre mobilisation pour développer efficacement une coalition nationale en vue de le vaincre », martèle la Secrétaire générale adjointe du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Mbaidédji Dekandji Francine.

La présente campagne de distribution des moustiquaires, revêt un caractère particulier, car elle vise « à toucher 100% des ménages et atteindre plus de 80% d’utilisation des moustiquaires par les bénéficiaires », précise-t-elle.

Le maire de la Commune du 9e arrondissement, Mahamat Saleh Kérima, rassure la Secrétaire générale adjointe du ministère de la Santé que « la concrétisation de cette campagne a fait l’objet d’un travail en amont par l’équipe déployée par le Programme national de lutte contre le paludisme, en étroite collaboration avec les districts sanitaires du 9e arrondissement qui ont eu à travailler et sensibiliser les délégués du 9e arrondissement…sur l’importance de l’utilisation des moustiquaires imprégnées ».