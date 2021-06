Tchad: des articles médicaux et matériels de protection pour lutter contre la Covid-19

La cérémonie officielle de remise d’articles médicaux et matériels de protection au Tchad, par le Projet d’appui en faveur des pays membres du G5 Sahel pour la lutte contre la pandémie à coronavirus, a eu lieu ce 30 juin, au ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale.

L’objectif de ce projet est de renforcer les capacités des pays du G5 Sahel à réduire la propagation du Covid-19 et d’appuyer la résilience des communautés vulnérables. Le renforcement des capacités opérationnelles du Secrétariat exécutif du G5 Sahel et des 5 Comités nationaux de coordination (CNC) est aussi concerné par cet appui.



La représentante adjointe chargée de la protection du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Iris Blom, a remercié le représentant de la BAD pour cette donation estimée à deux millions huit cent cinquante mille dollars (plus d’un milliard de franc CFA). Cette contribution, oriente-t-elle, passe également par la mise en place d’infrastructures d’eau, d’assainissement et le renforcement des capacités du personnel de santé en termes de prévention et de prise en charge.

Le secrétaire d’Etat à l’Economie et à la Planification du développement, Dr Abdelrahim Younous Ali, a relevé que le projet est subdivisé en trois composantes à savoir l’appui à la réponse sanitaire de la Covid-19; appui à la résilience des communautés et l’assistance technique et la gestion du projet. Il assure que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour que ces matériels soient utilisés à bon escient et aux fins pour lesquelles ils sont destinés .



Dr Djiddi Ali Sougoudi, secrétaire d’Etat à la Santé publique, dit pour sa part que, ce premier lot des équipements emboite le pas au gouvernement du Tchad et participe de façon prompte et rapide aux actions de lutte engagées contre ce fléau.



Ali Mahamat Lamine Zeine, représentant-résident de la Banque africaine de développement au Tchad, souligne qu’à travers la remise de ces matériels, ”la BAD est très soucieuse de voire les populations Africaines en bonne santé”.



Le Projet d’appui en faveur des pays membres du G5 Sahel pour la lutte contre la pandémie à coronavirus est financé par la Banque africaine de développement (BAD) et mis en œuvre par l’agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR). C’est en soutien à cette initiative du G5 Sahel que la Banque africaine de développement (BAD) a décidé en juillet 2020, d’accorder un appui financier urgent de l’ordre de 10 milliards et 500 millions afin de contribuer à la lutte contre la Covid19 dans l’espace G5 Sahel.