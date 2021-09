Tchad : des agents de l’État en formation sur la stratégie de Financement basée sur la plateforme

Le ministère de la Santé publique organise du 13 au 25 septembre, au centre étoile de Moursal à N’Djaména, un atelier sur la stratégie de Financement basée sur la plateforme (FBP).

Ils seront 172 agents à être formés dans la maîtrise de la stratégie de Financement basée sur la performance (FBP). C’est dans le but d’améliorer l’état de santé de la mère et de l’enfant.

Dr Garba Tchang Salomon, coordinateur général du projet FBP avance qu'”En mettant en œuvre la stratégie, on améliore la qualité de soin, on va améliorer l’accessibilité aux soins qui nous posaient beaucoup de problèmes. Et qui dit qualité dit sauver des vies humaines, qui dit augmenter le nombre de personnes qui accèdent aux services dit aussi sauver des vies humaines“.

Selon la Directrice générale adjointe du ministère de la Santé publique, Dr Mbaindedji Dekandji Francine, la situation du couple mère-enfant n’est guère reluisante. ” Comme vous le savez, notre pays affiche de forts taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile. Plusieurs facteurs expliquent les mauvais indicateurs du Tchad en matière de mortalité maternelle et néonatale. On peut citer entre autres la vaste étendue du pays, l’inégalité de répartition des prestataires de soins entre les grandes agglomérations et le milieu rural, une insuffisance en matériel médico technique, une rupture fréquente en médicaments au niveau des services de santé plus particulièrement la santé maternelle et infantile”. D’après la DG, cette formation est une opportunité à l’État d’améliorer ses indicateurs sanitaires.