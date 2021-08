Tchad : découvrez le plan de gestion de la main d’oeuvre du projet de renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies

MESSAGE – Les récentes épidémies d’Ebola en Afrique de l’ouest et en République démocratique du Congo ainsi que la Covid-19 mettent en lumière tant la menace de maladies à tendance épidémiologique dans la région Afrique et l’importance de mettre en place de systèmes solides de surveillance et de riposte, de même qu’une coopération entre les pays. C’est ainsi que le gouvernement tchadien, avec le financement de l’Association internationale de développement (IDA), envisage mettre en place le projet de renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies en Afrique centrale (REDISSE IV) et de la Covid-19. Le Plan de gestion de la main d’oeuvre (PGMO) a pour objectif d’identifier et de clarifier les problèmes spécifiques et potentiels liés au travail. Plus de détails dans ce rapport à télécharger.