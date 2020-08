Tchad : Abdoulaye Sabre se félicite de la libération du Dr Ernest et ses collaborateurs

Ce 31 août, dans un communiqué, Abdoulaye Sabre Fadoul a remercié les agents de sécurité et tous ceux qui ont contribué à la libération, 28 août, des trois agents de santé détenus par la secte Boko Haram.

« Très touché et ému par l’annonce surprise de la libération, ce 28 août, par nos forces de défense et de sécurité de trois agents de santé des mains des illuminés de la secte Boko haram, le ministère exprime son soulagement pour les otages et leurs familles ».

Au mois d’octobre 2019 alors qu’ils étaient en mission, le Dr Ernest Besso, médecin chef de district de Baga-sola, l’infirmier Avère Adoum et leur chauffeur ont été enlevés par les membres de la secte Boko haram. Le 28 aôut, les autorités administratives et sécuritaires de Ngouboua dans la province du Lac, ont annoncé leur libération à la surprise générale.

« En ma qualité de ministre de la santé publique et de la solidarité nationale, et au nom de tout le personnel de la santé, je voudrai exprimer mes vifs remerciements, au maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, ainsi qu’à nos vaillantes forces de défense et de la sécurité et à tous ceux qui ont concouru à cette libération », a écrit le ministre de la santé, Abdoulaye Sabre Fadoul.

Par ailleurs, le ministre félicite et encourage les parent des ex-otages. « Nous souhaitons à nos trois compatriotes bon retour à la liberté et aux seins de leurs familles respectives », a conclu Abdoulaye Sabre Fadoul.