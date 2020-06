Tchad : 10 projets innovants contre le Coronavirus primés par Tchad Talents et le RJDLT

A l’issue de la compétition « 235 Solutions Challenge Covid-19 », 10 projets ont été récompensés ce mardi par le comité d’organisation. Il s’agit de la toute première compétition 100% en ligne organisée au Tchad.

« 235 Solutions Challenge Covid-19 » est organisée sous forme d’une compétition et d’un hackathon. L’événement a permis d’identifier des solutions innovantes pour lutter contre le coronavirus, gérer les questions liées à la crise sanitaire et proposer des idées pour mieux redynamiser l’après crise. Le jury a publié les résultats de la compétition ce 2 juin 2020.

Dans le secteur Agritech, deux projets ont été retenus notamment, Agri Baladna et Assal Safi. En Santé, il y a eu trois lauréats : SCMMS, Epharmacy et Droïd Stéthoscope. Press Events Connect remporte le prix en Media et Communication ; le prix de l’Education numérique est remporté par Alim-Ni et Smart-Bi ; Adjour Market est retenu comme le meilleur projet dans le domaine de l’E-commerce. Enfin Genoskul est consacré Coup de Cœur du jury.

Pour la compétition en ligne au total 35 projets ont été soumis au jury dans différents secteurs. Il s’agit entre autres de : Santé et lutte contre la Covid-19, Education numérique, Energie, Agritech / innovation agro-alimentaire, Eau, Emploi, Eco-responsabilité, Media et communication et E-commerce. A la délibération, 10 projets ont été retenus.

Il faut le préciser, avant la compétition en ligne, 322 projets ont été soumis pour les neuf secteurs de la compétition. Chacun des dix lauréats du Hackaton recevra entre autres : une enveloppe de 500 000 FCFA, 6 mois d’accompagnement en ligne, un espace de travail collaboratif à StartOpp Zone et l’incubateur Tchad Talents, plus un soutienà la recherche de financement.

La compétition étant organisée par Tchad Talents et le Réseau des jeunes pour le développement et le leadership (RJDLT), les dix projets retenus bénéficieront des contributions des partenaires de ces deux organisations.