Sport et santé

CHRONIQUE SANTE-L’activité physique regroupe à la fois l’exercice physique de la vie quotidienne (à la maison, lors du jardinage, des courses et autres ravitaillements, lors du travail, de la marche, de l’usage des escaliers, des déplacements et des modes de transport), l’activité physique de loisirs, et la pratique sportive. Selon l’OMS, le sport est un « sous-ensemble de l’activité physique, spécialisé et organisé ». Outre la régularité et la fréquence de l’exercice, trois paramètres semblent importants lors de l’exercice : la quantité d’énergie dépensée en mode aérobie, le pic d’intensité de l’effort et la durée de l’effort. 30 minutes d’exercices par jour durant 5 jours apportent autant de bénéfice que 3 séances de 10 minutes espacées de 4 heures dans chaque journée, 5 jours par semaine.

Niveaux d’activité physique à l’échelle mondiale

Plus d’un quart de la population adulte mondiale (1,4 milliard de personnes) n’est pas suffisamment active.

Environ 1 femme sur 3 et 1 homme sur 4 dans le monde ne pratiquent pas suffisamment d’activité physique pour rester en bonne santé.

Les niveaux de sédentarité sont deux fois plus élevés dans les pays à revenu élevé que dans les pays à faible revenu.

Il n’y a pas eu d’amélioration des niveaux mondiaux d’activité physique depuis 2001.

Les niveaux d’activité insuffisante ont augmenté de 5 % (de 31,6 % à 36,8 %) dans les pays à revenu élevé entre 2001 et 2016.



L’activité physique et le sport occupent une place de plus en plus importante dans la vie quotidienne. Mais quels sont les bienfaits de cette pratique en termes de santé et de bien-être ?

L’OMS définit l’activité physique comme tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui requiert une dépense d’énergie. L’activité physique désigne tous les mouvements que l’on effectue notamment dans le cadre des loisirs, sur le lieu de travail ou pour se déplacer d’un endroit à l’autre. Une activité physique d’intensité modérée ou soutenue a des effets bénéfiques sur la santé

La marche, le vélo, le cabre (wheeling), le sport en général, la détente active et le jeu sont autant de façons courantes de pratiquer une activité physique pouvant être appréciée de tous, quel que soit le niveau de chacun.

Il est prouvé qu’une activité physique régulière facilite la prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles, telles que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète et plusieurs cancers. Elle contribue également à prévenir l’hypertension, à maintenir un poids corporel sain et à améliorer la santé mentale, la qualité de vie et le bien-être.

Principaux faits

L’activité physique est très bénéfique pour la santé du cœur, du corps et de l’esprit.

L’activité physique contribue à la prévention et à la prise en charge des maladies non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète.

L’activité physique réduit les symptômes de dépression et d’anxiété.

L’activité physique améliore les capacités de réflexion, d’apprentissage et de jugement.

L’activité physique garantit une croissance et un développement sains chez les jeunes.

L’activité physique améliore le bien-être général.

Un adulte sur quatre dans le monde ne pratique pas une activité physique aux niveaux recommandés à l’échelle mondiale.

Jusqu’à 5 millions de décès par an pourraient être évités si la population mondiale était plus active.

Les personnes ayant une activité physique insuffisante ont un risque de décès majoré de 20 % à 30 % par rapport à celles qui sont suffisamment actives.

Plus de 80% des adolescents dans le monde n’ont pas une activité physique suffisante.

Les bienfaits de l’activité physique et les risques liés à la sédentarité

Une activité physique régulière (marche, vélo, cabre [wheeling], sport en général ou détente active, p. ex.) est très bénéfique pour la santé. Toute activité physique est préférable à l’absence totale d’exercice. On peut atteindre aisément les niveaux d’activité recommandés en augmentant son niveau d’activité par des moyens relativement simples tout au long de la journée.

La sédentarité représente l’un des principaux facteurs de risque de mortalité liée aux maladies non transmissibles. Les personnes ayant une activité physique insuffisante ont un risque de décès majoré de 20 % à 30 % par rapport à celles qui sont suffisamment actives.

Une activité physique régulière peut :

Améliorer les aptitudes musculaires et la capacité cardiorespiratoire ;

Améliorer la santé osseuse et les capacités fonctionnelles ;

Réduire le risque d’hypertension, de cardiopathie coronarienne, d’accident vasculaire cérébral, de diabète, de divers types de cancer (notamment les cancers du sein et du côlon) et de dépression ;

Réduire le risque de chute ainsi que de fracture du col du fémur ou de fracture vertébrale ; et

Contribuer à maintenir un poids corporel sain.

Chez les enfants et les adolescents, l’activité physique permet :

D’améliorer la condition physique (capacité cardiorespiratoire et aptitudes musculaires) ;

D’améliorer la santé cardiométabolique (pression artérielle, dyslipidémie, glucose et résistance à l’insuline) ;

D’améliorer la santé osseuse ;

D’améliorer les résultats cognitifs (réussite scolaire et fonctions exécutives) ;

D’améliorer la santé mentale (diminution des symptômes de dépression) ;

De réduire l’adiposité.

Chez les adultes et les personnes âgées, l’activité physique à des niveaux plus élevés permet :

De réduire la mortalité, toutes causes confondues ;

De réduire la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires ;

De réduire l’hypertension incidente ;

De réduire le nombre de cancers incidents spécifiques à un site (cancers de la vessie, du sein, du côlon ou de l’endomètre, adénocarcinome oesophagien, cancers de l’estomac et du rein) ;

De réduire le diabète de type 2 incident ;

De prévenir les chutes ;

D’améliorer la santé mentale (diminution des symptômes de dépression) ;

D’améliorer la santé cognitive ;

D’améliorer le sommeil ;

D’obtenir éventuellement un meilleur niveau d’adiposité.

Chez les femmes enceintes et en post-partum :

L’activité physique est bénéfique pour la santé de la mère et du fœtus en ce qu’elle réduit les risques suivants :

Toxémie gravidique ;

Hypertension gestationnelle ;

Diabète gestationnel (réduction de 30 % du risque, p. ex.) ;

Prise de poids excessive ;

Complications durant l’accouchement ;

Dépression post-partum ;

Complications chez le nouveau-né.

Qui plus est, l’activité physique n’a pas d’incidence négative sur le poids à la naissance et n’entraîne pas un risque accru de mortinatalité.

Risques pour la santé liés à la sédentarité

Nos modes de vie deviennent de plus en plus sédentaires, du fait du recours aux transports motorisés et de l’utilisation accrue des écrans dans le cadre du travail, de l’éducation et des loisirs. Les données factuelles montrent qu’une plus forte sédentarité est liée aux mauvais résultats suivants en matière de santé :

Chez les enfants et les adolescents :

Adiposité accrue (gain de poids) ;

Une santé cardiométabolique, condition physique, et comportement social ou attitude comportementale de moindre qualité ;

Durée de sommeil réduite.

Chez les adultes :

Mortalité toutes causes confondues, mortalité liée à des maladies cardiovasculaires et mortalité liée au cancer ;

Incidence de maladies cardiovasculaires, de cancer et de diabète de type‑2.

Comment accroître l’activité physique ?

Les pays et les communautés doivent prendre des mesures visant à assurer à chacun plus de possibilités d’être actif, en vue d’accroître l’activité physique. Un effort collectif axé sur la mise en œuvre de politiques et de mesures convenant à l’environnement culturel et social d’un pays et permettant de promouvoir, de faciliter et d’encourager l’activité physique s’impose ainsi, à l’échelle tant nationale que locale, dans différents secteurs et disciplines.

Les politiques d’amplification de l’activité physique visent à faire en sorte que