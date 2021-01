Sila : Lancement d’une campagne de vaccination contre la rougeole et la polio

Une campagne de vaccination contre la rougeole couplée à la poliomyélite est lancée par le ministère de la Santé publique, ce 12 janvier à Goz Beïda. La cérémonie a vu la présence des autorités administratives, traditionnelles et les partenaires techniques du gouvernement.

Dans son intervention, le délégué sanitaire provincial de Sila, Abinnon Djelamdé, remercie les partenaires techniques et le gouvernement tchadien pour leur implication dans la lutte contre la rougeole et toutes autres maladies chroniques et contagieuses au pays en général et dans le Sila en particulier. Il invite par ailleurs toutes les autorités traditionnelles et les agents de santé à s’impliquer pour ”l’éradication totale” de ces maladies.

Présidant la cérémonie, le secrétaire général de la province de Sila, représentant le gouverneur, Bakounou Djacob Vidackna, exhorte la population à participer activement à cette campagne. Car, dit-il, seule la vaccination sauvera les enfants de ces maladies dangereuses.

Selon le ministère de la Santé publique, de 2018 à 2020, 40458 cas de rougeole dont 398 décès sont enregistrés. C’est ainsi qu’une campagne riposte est lancée sur l’ensemble du territoire national, du 12 au 18 janvier et concerne les enfants de 9 mois à moins de 5 ans. S’agissant de la poliomyélite, en 2020 ,81 cas ont été notifiés dans 16 provinces du pays. Comme à l’accoutumée, c’est la tranche d’âge des enfants de zéro à 59 mois qui est prise en compte.

Soumaine Ahmat