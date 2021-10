Sila : la compagne de vaccination contre la poliomyélite lancée à Goz Beïda

La campagne de vaccination contre la poliomyélite, a été lancée ce jour à Goz Beïda, chef-lieu de la province du Sila. La cérémonie a été présidée par le gouverneur, Mahamat Koty Yacoub.

La poliomyélite est une maladie très contagieuse provoquée par un virus (le poliovirus) qui envahit le système nerveux et qui peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles. Elle attaque les enfants de 0 à 59 mois.

La vaccination contre la poliomyélite est sans danger, ajoute le délégué, avant de demander la contribution de toute un chacun pour la réussite de cette opération.

Pour sa part, le gouverneur de la province du Sila, Mahamat Koty Yacoub, à remercier les plus hautes autorités de la transition et les partenaires du Tchad pour avoir rendu possible le déroulement de cette compagne.

”Le gouvernement du Tchad à l’instar des autres pays membres de l’OMS, s’est engagé en faveur de l’initiative mondiale d’éradiquer toute maladie évitable par la vaccination”, explique-t-il.

A ce jour, il n’existe aucun traitement curatif à cette maladie. ”Pour qu’un enfant soit protégé contre cette maladie, il doit nécessairement recevoir au moins quatre doses de vaccin contre la poliomyélite”, insistent les autorités. Du 29 au au 31 octobre, il est prévu la vaccination de 151.544 enfants y compris la population nomade dans les districts d’Oum Hadjer, d’Ati et d’Assinet.

Soumaine Ahmat, correspondant à Goz Beida