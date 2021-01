SET: les enseignants du Logone occidental déposent la craie

Les portes des établissements d’enseignement public du Logone occidental sont fermées depuis le 04 janvier. Le Syndicat des enseignants du Tchad (SET), section provinciale est en grève.

Le ”non respect” de l’accord du 09 janvier 2020 portant, entre autres, versement des primes de transport, indemnités et dégel des effets financiers des avancements et reclassements est évoqué par les enseignants. Les hommes de craie du Logone occidental, ont attendu, selon eux, en vain la réaction du gouvernement sur sa promesse tenue.





En effet, le gouvernement a promis de verser les primes de transport et le dégel des effets financiers des avancements et reclassements en décembre 2020. Pour le secrétaire général du Syndicat des enseignants du Tchad section du Logone occidental, M. Roalbaye Ngartoloum, tous les accords signés avec le gouvernement ne sont que des bluffs. “Il n’y a pas une intention digne de satisfaire les enseignants”,a-t-il déclaré. “C’est une promesse non tenue. Des mensonges répétitifs de la part du gouvernement“, a déploré M. Roalbaye.



Pour le Syndicat des enseignants du Tchad section du Logone occidental, tant que le gouvernement ne répond pas aux réclamations, “qu’on ne parle pas des cours au Logone occidental“.