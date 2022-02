Santé : on vous dit tout sur le traitement anti-Covid trouvé et bientôt disponible en pharmacie

Paxlovid est la première pilule anti-Covid mise à jour. Cette pilule est arrivée en France le vendredi passé. Plusieurs pays dans le monde l’ont déjà acquise. Une avancée dans la lutte contre la Covid-19, malgré quelques questions, et l’apparition de nouveaux variants.

En Europe, la France est le premier pays à disposer de ce traitement curatif contre la Covid. Il est autorisé par la Haute autorité de santé (HAS), le 21 janvier, et pourrait, d’après le journal « Libération », soigner « facilement » les malades de la Covid.

Le traitement

Un patient diagnostiqué positif à la Covid, doit prendre dès que possible ce traitement, et au maximum dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes. Il est conseillé, pour le moment, la prise de trois comprimés par jours, pendant cinq jours. Expérimenté sur plus de 2 000 patients aux États-Unis, cet antiviral réduirait de 89% le risque d’hospitalisation, de décès et de contracter une forme grave du virus. Il serait potentiellement efficace contre le variant Omicron.

Qui peut prendre le Paxlovid ?

Ce médicament est recommandé aux patients susceptibles de faire des formes graves et insuffisamment protégées par le vaccin comme les personnes très âgées, immunodéprimés, ou encore atteintes de certaines maladies. Cette pilule du laboratoire Pfizer, informe « Libération », est une combinaison d’une nouvelle molécule, PF-07321332, et du ritonavir, un antiviral contre le VIH, qui se prend séparément sous forme de comprimés séparés.

En France, le Paxlovid va être disponible en pharmacie sur prescription uniquement d’un médecin. Pour l’année en cours, le pays a commandé 500.000 traitements.

Ses limites

Comme tout autre médicament, le Paxlovid présente aussi des contre-indications et effets secondaires. Sa prise avec certains médicaments, selon l’Agence européenne des médicaments, « peut entrainer une augmentation bénéfique du taux sanguin », soit parce que « certains médicaments peuvent réduire l’activité du Paxlovid lui-même ».

Les effets secondaires répertoriés, jusqu’à 34 jours après la dernière avalée de Paxlovid, sont notamment l’altération du goût, les vomissements. La pilule est, pour le moment, déconseillé aux femmes enceintes, ainsi que les personnes qui ont une fonction rénale ou hépatique affaiblie.

Le Paxlovid ne suscite pas encore assez d’engouement dans le monde. A ce jour, il est disponible aux États-Unis depuis fin décembre, en Israël, en Corée du Sud et au Canada.