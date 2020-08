Santé : l’OMS espère contenir la propagation de la Covid-19 avant 2022

L’Organisation mondiale de la santé espère libérer le monde de la pandémie de Covid-19 dans moins de deux ans. Elle appelle à une synergie d’actions planétaire face à ce nouveau coronavirus.

Combien de temps encore la population mondiale doit-elle vivre avec la peur de contracter la Covid-19 ? La question mérite d’être posée alors que pour le moment, l’on ne sait véritablement par quel moyen contenir la propagation de ce nouveau coronavirus.

Des Etats-Unis en Europe, des vaccins sont développés et en Afrique, des décoctions sont fabriquées mais rien n’est encore sûr, il faut suffisamment du temps. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) se veut déjà positive et espère en finir avec la pandémie avant 2022.

« Nous espérons en terminer avec cette pandémie en moins de deux ans. Surtout si nous pouvons unir nos efforts (…) et en utilisant au maximum les outils disponibles et en espérant que nous pouvons y mettre un terme dans le délai plus court que la grippe de 1918 », a affirmé le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse, ce vendredi, 21 août.