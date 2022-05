Santé : l’hôpital général de référence nationale a un laboratoire aménagé de virologie

La remise officielle du bâtiment aménagé du laboratoire de virologie a lieu ce lundi 16 mai au centre hospitalier universitaire de référence nationale (CHU-RN) appelé anciennement l’hôpital général de référence nationale.

Afin de renforcer les capacités pour une surveillance efficace de la grippe, l’OMS (Organisation mondiale de la santé) a mis à la disposition du ministère de la Santé publique et de la solidarité nationale des consommables et des équipements de laboratoire spécifiques pour le diagnostic moléculaire de la grippe et assurer la formation des techniciens de laboratoire.

Le bureau régional de l’OMS pour l’Afrique a retenu un certain nombre de pays dont le Tchad pour la mise en œuvre du projet grippe. Ce projet consiste à faire de surveillance de la grippe à travers des sites sentinelles dans le pays et ainsi faire des prélèvements chez tout patient présentant des signes de grippe, les analyser et partager de manière hebdomadaire les données avec l’OMS.

Dans un premier temps, deux sites sentinelles ont été retenus : il s’agit du Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l’Enfant et le Centre Hospitalier Universitaire de référence nationale. De 2019 à 2022, un total de 395 échantillons a été prélevé chez des patients en consultation et analysé au laboratoire du CHU de référence nationale.

« A ce jour, le laboratoire du centre hospitalier universitaire de référence nationale est en mesure de faire le diagnostic moléculaire du virus de la grippe par le PCR, de collecter les données, les analyser et le partager pour une meilleure surveillance de la maladie et une bonne préparation à une éventuelle épidémie de grippe pandémique », souligne le secrétaire général adjoint du ministère de la santé, Dr Mahamat Hamid Ahmat.

Selon, Dr Mahamat Hamid Ahmat, le processus d’extension de quatre autres sites sentinelles par la Direction de la surveillance et lutte contre la maladie est engagé à Mongo, Abéché, Moundou et Sarh.



Pour rappel la grippe est une maladie contagieuse qui se transmet facilement par un virus lors de contact direct, des éternuements, la toux ou les mains, notamment dans des espaces clos, ou par contact indirect par des objets. La grippe sévit de manière saisonnière, mais elle peut devenir virulente et entrainer des épidémies parfois très meurtrières.