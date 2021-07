Santé : l’examen de certification unique se déroulera à partir du 26 juillet dans 5 centres

A travers un communiqué officiel, le président du jury de l’examen de certification des agents sanitaires et sociaux a dévoilé la date de cet examen.

Selon le communiqué signé par le président du jury de l’examen national de certification des agents sanitaires et sociaux des institutions publiques et privées, Dr Yam-madji Aliace Djitaïngar, les épreuves pratiques de de l’examen national de certification session de 2021 se dérouleront à partir du 26 juillet 2021 dans les centres d’examen de N’Djamena, Abéché, Biltine, Moundou et Sarh.

Le président du jury invite les candidats admissibles à se rapprocher de leur centre d’examen avant le 26 juillet. “Aucune permutation ne sera autorisée“, précise le président du jury qui indique en outre que “la présentation des pièces identités est obligatoire“.