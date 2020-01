Santé : le Tchad doit envisager des mesures préventives contre le Coronavirus

Suite à la découverte du coronavirus dans la ville de Wuhan en Chine à la fin de l’année 2019, la représentation diplomatique de la Chine au Tchad a publié un communiqué pour éclairer les citoyens tchadiens sur la nouvelle maladie.

Alors qu’il y a un mois on apprenait qu’un premier cas du coronavirus ‘’chinois’’ avait été détecté en Chine, dans le chef-lieu de Wuhan, 8ème ville la plus peuplée du pays, on vient d’apprendre qu’il vient de faire son 17e mort. Le virus a été découvert dans un marché de poisson. Le plus grave est qu’il est transmissible d’humain à humain.

Les coronavirus (CoV) constituent une vaste famille de virus pouvant provoquer des maladies diverses, allant du simple rhume à des maladies plus graves. Certains coronavirus se transmettent d’un animal à l’autre, certains, d’un animal à une personne et d’autres, d’une personne à l’autre.

Les Symptômes

Selon le communiqué de l’ambassade de chine au Tchad – la plupart des patients présentent des symptômes légers avec une incubation de 14 jours, notamment de la fièvre, de la fatigue, une toux sèche et des difficultés respiratoires et qui peuvent se récupérer complètement avec un traitement efficace.

Les mesures préventives

L’Organisation Mondiale de la Santé et les autorités chinoises de la santé ont suggéré des mesures suivantes de protection générales ciblant d’autres infections respiratoires régulières :

Porter le masque ;

Couvrir les toux et les éternuements avec le tissus ;

Se laver les mains fréquemment et correctement ;

Faire régulièrement de l’exercice et renforcer le système immunitaire ;

Manger des œufs et de viande bien cuits ;

Assurer que les espaces partagés ont une bonne circulation d’air ;

Éviter d’aller dans des endroits surpeuplés.

Il y a une trentaine d'étudiants tchadiens dans la ville de #Wuhan épicentre de l'épidémie de #Pneumonie qui vivent dans l'angoisse totale et notre surprise aujourd'hui l'ambassade du tchad nous annonce qu'ils seront en congé pour les 10 prochains jours. @AzizaAmmo @tchadinfos — Adoum I. Touka (@Touka_jr) January 22, 2020

Pour l’instant, l’ambassade de Chine a recensé ses ressortissants venant de la ville de Wuhan mais aucun cas n’est encore détecté. Mais selon un internaute, le Tchad compte une trentaine des ressortissants dans la ville de Wuhan et qui compte retourner bientôt au pays. Les autorités doivent penser mettre en place un système de détection de la maladie au niveau de l’aéroport. Ces dernières années, la coopération très avancée entre les deux pays [Tchado-Chine] fait entrer au Tchad des ressortissants de part et d’autre.