Santé : le PNLC élabore son plan national de lutte contre le cancer 2022-2026

SANTE – Les experts du Programme national de lutte contre le cancer (PNLC) et leurs partenaires se trouvent en atelier du 8 au 16 décembre 2021, à Mara, pour élaborer le plan national de lutte contre le cancer 2022-2026.



Le cancer constitue aujourd’hui un défi majeur en tant que problème de santé publique, notamment pour les pays à revenus faibles et intermédiaires. En dépit des efforts fournis par le gouvernement tchadien et ses partenaires, le taux de prévalence et de morbidité des cas liés au cancer reste important et demande davantage des actions plus efficaces en matière de lutte contre le cancer.



C’est la raison pour laquelle, cet atelier portant sur l’élaboration du plan quinquennal des stratégies nationales de lutte contre le cancer, appuyé par des experts du système des Nations-Unies et consultants indépendants, va permettre de booster la lutte contre le cancer. Et ceci grâce à une approche globale et inclusive, intégrant l’ensemble des partenaires internationaux et nationaux, les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales.



Le plan quinquennal de stratégies sera assis sur deux approches : l’une préventive ou a priori et l’autre a posteriori ou intervenant dans le cadre de la prise en charge. En effet, l’axe préventif, qui est à même d’aider véritablement les Tchadiens, visent à mettre en œuvre les actions et gestes en matière de prévention contre le cancer à travers la connaissance des facteurs de risque liés au cancer.



Les actions a posteriori quant à elles permettront de développer un cadre de prise en charge des personnes atteintes du cancer, des survivants du cancer et leurs proches, grâce à un appui multisectoriel et partenarial.



La coordinatrice dudit programme Fatima A. Haggar a rappelé que le Tchad va boucler avec son premier plan quinquennal d’ici fin de l’année 2021. Le nouveau plan quinquennal 2022- 2026 s’efforcera à prendre davantage en compte les orientations de la nouvelle politique de Santé et du plan national de développement sanitaire III et traduit les engagements du Tchad à réaliser les Objectifs du Développement Durable (ODD), notamment l’ODD 3 – « bonne santé et bien-être » consistant à réduire d’un tiers le taux de mortalité due à des maladies non transmissibles (MNT).



Elle a souligné qu’au cours de l’élaboration de ce nouveau plan quinquennal, le gouvernement tchadien bénéficie de l’appui technique et financier de l’Agence internationale de l’Energie atomique (AIEA) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le Programme fera en sorte d’asseoir ce plan sur les données probantes en matière de prévention, de diagnostic précoce, de traitement et des soins palliatifs, et l’utilisant efficacement les ressources disponibles.



Selon la coordinatrice Fatima, les ateliers d’élaboration du plan cancer ne se fera pas en vase-close. II sera aligné et intégrera les politiques, plans et objectifs nationaux, régionaux et mondiaux en matière de lutte contre le cancer, avec quatre axes prioritaires dont les objectifs ou ambitions clairement affichées consistent à :

Renforcer les politiques et programmes de prévention et de détection précoce de cancers fondés sur des bases factuelles;