Santé : la drépanocytose, une maladie qui continue de faire ravage chez les enfants

Instituée par l’assemblée générale des Nations unies en 2008, la journée mondiale de la drépanocytose a été célébrée pour la première fois le 19 juin 2009.

Selon les statistiques, plus de 1 000 bébés qui naissent tous les jours sont atteints de drépanocytose en Afrique et meurent au plus tard à l’âge de cinq ans. Plus de 90 000 à 100 000 personnes sont touchées par cette maladie aux États-Unis. Toutefois, les habitants d’autres pays sont également touchés. C’est un problème de santé publique majeur dans le monde qui doit être maîtrisé.

La drépanocytose est caractérisée par une mutation de la forme du globule rouge, passant d’une forme lisse et circulaire à une forme en croissant, pouvant entraîner le blocage de petits vaisseaux sanguins et une altération du flux sanguin, entraînant une réduction de la survie des globules rouges et anémie subséquente. Les faibles taux d’oxygène dans le sang et le blocage des vaisseaux sanguins résultant de la drépanocytose peuvent entraîner des douleurs chroniques graves, des infections bactériennes graves et la mort des tissus.

Au Tchad, le 12 septembre 2020, la fondation Grand cœur a inauguré le centre national pour la lutte contre la drépanocytose qui se trouve à l’hôpital Tchad-Chine. Le centre dispose de 60 lits d’hospitalisation, 4 salles de consultation, un bloc de laboratoire avec des salles de biochimie, de bactériologie et de prélèvement ainsi qu’une banque de sang. Deux autres salles sont dédiées à l’imagerie médicale et à la formation. Il y a également l’association de lutte contre la drépanocytose “Elan de l’espoir” qui lutte aussi contre la maladie au Tchad.